Huijsen Bournemouth novità sulla clausola rescissoria che infiamma il futuro dell’ex Juventus Cosa succede

Huijsen Bournemouth, novità sulla clausola: cifre e dettagli sul futuro del difensore ex Juventus

Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, ciò che rende la clausola rescissoria di Dean Huijsen ancora più interessante è che i 50 milioni di sterline/58 milioni di euro non devono essere pagati immediatamente.

È stato infatti concordato contrattualmente che la clausola può essere pagata in tre rate. Tutti i club interessati sono stati informati. Sarebbero già in corso trattative con diversi club per l'ex Juve: oltre al Real Madrid, sono segnalati sul calciatore anche Liverpool e Chelsea.

