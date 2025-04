Feedpress.me - Highlander Sottile! Il palleggiatore messinese promosso in A1 con Cuneo Volley

Leggi su Feedpress.me

Una serata memorabile per , ilmilazzese classe 1979. A 45 anni suonati l’esperto atleta e’ stato tra i grandi protagonisti della cavalcata divincitrice del playoff di Serie A2 maschile Credem Banca.ha battuto Brescia anche in gara 2 con il punteggio di 3-1 e ha festeggiato questo agognato e meritato traguardo. Per, cresciuto nel vivaio cuneese e tornato lo scorso.