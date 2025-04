Dilei.it - Heidi Klum, l’abito asimmetrico sensuale dallo spacco vertiginoso

Intenta in una sfilata improvvisata – del tutto senza sforzo – per le strade della Grande Mela,è stata paparazzata in un’altra incredibile mise primaverile. Da ben trentatré anni regina incontrastata delle passerelle e indiscussa icona di stile, la nuova-vecchia conduttrice di Project Runway non perde occasione per stupire con look eclettici e densi di fascino alla sua maniera: splendida ema anche giocosa, questa volta ha saputo ridefinire i codici dello stile sartoriale con una semplice passeggiata.: i dettagli del lookCon tutto lo charme e la sensualità che sin dai primi attimi di successo contraddistinguono il suo personaggio,è stata avvistata in giro per le strade di New York City fasciata nell’ennesimo look da capogiro, e letteralmente.