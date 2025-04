Havoc il nuovo film di Gareth Evans su Netflix è perfetto per chi ama azione estrema

perfetto protagonista è una storia con un'idea di azione esagerata, piena di pallottole, sangue e grande tecnicismo. Su Netflix dal 25 aprile Wired.it - Havoc, il nuovo film di Gareth Evans su Netflix è perfetto per chi ama l'azione estrema Leggi su Wired.it Con Tom Hardy comeprotagonista è una storia con un'idea diesagerata, piena di pallottole, sangue e grande tecnicismo. Sudal 25 aprile

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Anni dopo The Raid: Redenzione arriva Havoc, il nuovo film di Gareth Evans dove tutto è pensato per essere estremo; ‘Havoc’, Tom Hardy alle prese con il caos noir di Gareth Evans; The Raid 3: Gareth Evans svela se ci sarà un seguito dopo il successo di Havoc!; Tom Hardy pronto a combattere nell'action di Gareth Evans, nuova foto da Havoc; Havoc, il teaser del film con Tom Hardy.

Risulta da ecodelcinema.com: Havoc: il nuovo film di Gareth Evans con Tom Hardy conquista la critica prima dell’uscita - "Havoc", il nuovo film d'azione di Gareth Evans con Tom Hardy e Timothy Olyphant, debutterà su Netflix il 25 aprile 2025, promettendo sequenze mozzafiato e una narrazione avvincente.

Lo riporta msn.com: Havoc, recensione: il fattore Tom Hardy e un neo-noir che spreca l'enorme potenziale - Gareth Evans con Havoc costruisce un hard-boiled puntando tutto sull'estetica per incastrarsi su un plot arzigogolato, e probabilmente conseguenza di una standardizzazione dettata dalle produzioni str ...

Secondo cinema.everyeye.it: Havoc, dopo il film con Tom Hardy Gareth Evans farà The Raid 3? La risposta del regista - L'attesissimo terzo capitolo della seminale saga cinematografica di The Raid potrebbe diventare realtà? Sentite cosa ha detto Gareth ...