Happiness doppio vinile per il 15 anniversario degli Hurts

In occasione del 15°dalla sua uscita, il 23 maggio esce inpicture disc in edizione limitata “”, l’album di debutto.È attivo il pre-order: https://.lnk.to/15Yearsof!INT.Sono passati 15 anni dall’uscita di questo disco, che da allora ha lasciato un segno importante nel mondo dell’alt-pop grazie al mix tra emozioni forti e sonorità fredde ed elettroniche. È un album che sembra non essere invecchiato affatto: i singoli più famosi brillano ancora oggi, dal pop anni ’80 di “Better Than Love” alla maestosità gospel di “Stay”, fino a “Wonderful Life”. Un viaggio sonoro che passa da un brano intenso all’altro, come la cupa traccia di apertura “Silver Lining”, la travolgente “Devoted” (con il featuring di Kylie Minogue) e brani molto amati dal vivo come “Sunday” e “Illuminated”.