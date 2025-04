Hamnet il film di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley ha una data di uscita

Il film Hamnet, ispirato al romanzo scritto da Maggie O'Farrell in cui si racconta la creazione di Amleto. Hamnet, il nuovo film diretto da Chloé Zhao tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell, ha ora una data di uscita. L'adattamento per il grande schermo debutterà nelle sale americane il 12 dicembre, probabilmente dopo una presentazione in vari festival, come ad esempio quelli di Venezia e Toronto. I dettagli del film Chloe Zhao ha scritto la sceneggiatura di Hamnet insieme a O'Farrell e i protagonisti del lungometraggio sono Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson e Joe Alwyn. Il libro ha venduto oltre 2 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue diverse. Al centro della trama c'è la .

