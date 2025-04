Ilnapolista.it - Hamilton in questo momento è un problema per la Ferrari, Leclerc ha già fatto smettere Vettel (Turrini)

Le aspettative della vigilia erano altissime, ma l’inizio di stagione dellesi è rivelato molto deludente. In cinque appuntamenti iridati, il Cavallino Rampante ha racimolato un bottino di appena 78 punti: 11 in meno della Red Bull, 33 in meno della Mercedes e meno della metà rispetto ai 188 inanellati dalla McLaren capolista. A preoccupare principalmente in quel di Maranello è il rendimento negativo di Lewis, il quale, a parte la vittoria della Sprint in Cina, ha palesemente faticato a bordo della SF-25.Cosa succede al sette volte campione del mondo? Il noto giornalista Leoha detto la sua in merito tra i microfoni di Sky Sport.L’analisi diInnanzitutto,ha lanciato la sua prima cannonata al nativo di Stevenage durante “Race Anatomy” su Sky. Il giornalista ha assunto tono scherzoso ma al contempo tagliente, e ha sottolineato: «Possiamo dire cheè recidivo.