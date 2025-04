Ilfattoquotidiano.it - “Ha avvelenato la moglie con il nitrito di sodio”, a processo ex medico 89enne di Fabriano (Ancona)

Malata e allettata sarebbe stata avvelenata con ildidal marito, ex, che avrebbe assunto la stessa sostanza in quantità inferiore per crearsi un alibi. È lo scenario accusatorio in cui la Procura diinserisce Vincenzo Profili, 89 anni, e Daniela Chiorri, morta il 25 maggio del 2023, a 81 anni. Gli inquirenti hanno chiesto ilper il marito della donna d l’udienza preliminare è fissata per il 5 giugno. Profili è molto conosciuto aanche per la figura del padre, Engels, valoroso partigiano edei poveri morto trucidato nel 1944 per la Resistenza antifascista tanto che l’ospedale dove è deceduta Chiorri è dedicato a Engels Profili.L’anziana avrebbe assunto medicinali preparati dal coniuge con l’aggiunta di quantità mortali dell’additivo alimentare tossico, incolore e insapore che si presenta in forma cristallina.