Gwyneth Paltrow abbandona la dieta paleo Mi ha un po8217 stufata

Anche, il cui approccio all’alimentazione e alla salute è sempre stato estremamente rigoroso, sente la mancanza di prelibatezze come pasta, formaggio e pane. E così ha rivelato di avereto lache seguiva da anni perché «mi sono un po’».Ladi, dal macrobiotico allaL’attrice 52enne, fondatrice del sito di wellness e lifestyle Goop, per anni ha seguito un regime alimentare che prevedeva di mangiare “come gli uomini delle caverne”: niente cibi processati, cereali, legumi, latticini e zuccheri raffinati, ma solo carne, pesce, uova, frutta, verdura e semi. Proprio come si suppone si alimentassero durante l’eralitica. La rivelazione è arrivata durante l’ultima puntata del suo podcast Goop, in cuiha esplorato con i fan il suo stile alimentare: «Ho abbracciato la macrobiotica in modo radicale per un certo periodo, è stato interessante, ero ossessionata con un’alimentazione molto, molto sana.