Guglielmo Petroni – Lettere da Santa Margherita – Scritti morali 1930–1980" a cura di Paolo Petroni

ROMA – Esce per il 25 aprile “da” adi(pagine 130 – 16 euro), edito da Succedeoggi Libri. «Lo stato d’animo che ci fa tutti simili nel mondo occidentale odierno, è uno stato d’animo che ci accomuna e ci divide nello stesso tempo». Una raccolta inedita e sorprendente di, riflessioni, pensieri e interventi firmati da, uno degli intellettuali più lucidi del secondo Novecento.A partire dal racconto giovanile Lettera da(mai più pubblicato fino a oggi), il volume percorre cinquant’anni di riflessioni su etica, responsabilità civile e impegno morale dopo la ferita del fascismo. Un libro necessario, che invita a tornare a considerare la testimonianza non solo come valore letterario, ma come atto di resistenza quotidiana.