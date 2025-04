Guerra dei dazi e asse con Putin tracolla la fiducia degli americani nei confronti del presidente Trump

Guerra dei dazi che finisce per gravare sulle spalle dei cittadini americani, la vicinanza con lo storico rivale degli USA, ossia Vladimir Putin, e le tensioni globali: sembra proprio che alla fine sia arrivato il conto politico per Donald Trump, il cui indice di popolarità è letteralmente tracollato. Secondo un sondaggio di The Economist/YouGov, su un campione di 1.905 persone, il presidente repubblicano raccoglie soltanto il 41% di opinioni favorevoli, rispetto al 50% di gennaio, quando ha fatto ritorno alla Casa Bianca.Un altro sondaggio del Pew Research Center, condotto su 3.589 persone, ha attribuito al presidente un giudizio favorevole del 40%, in calo rispetto al 47% di febbraio. Ironia della sorte, questo punteggio è molto più basso di quello ottenuto dal suo predecessore, Joe Biden, nell’aprile 2021, allo stesso punto della sua presidenza. Lanotiziagiornale.it - Guerra dei dazi e asse con Putin, tracolla la fiducia degli americani nei confronti del presidente Trump Leggi su Lanotiziagiornale.it Ladeiche finisce per gravare sulle spalle dei cittadini, la vicinanza con lo storico rivaleUSA, ossia Vladimir, e le tensioni globali: sembra proprio che alla fine sia arrivato il conto politico per Donald, il cui indice di popolarità è letteralmenteto. Secondo un sondaggio di The Economist/YouGov, su un campione di 1.905 persone, ilrepubblicano raccoglie soltanto il 41% di opinioni favorevoli, rispetto al 50% di gennaio, quando ha fatto ritorno alla Casa Bianca.Un altro sondaggio del Pew Research Center, condotto su 3.589 persone, ha attribuito alun giudizio favorevole del 40%, in calo rispetto al 47% di febbraio. Ironia della sorte, questo punteggio è molto più basso di quello ottenuto dal suo predecessore, Joe Biden, nell’aprile 2021, allo stesso punto della sua presidenza.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Guerra dei dazi e vicinanza con Putin, tracolla la fiducia per Trump; L'alternativa alla guerra dei dazi di Trump, gli esperti: L’Europa può avvicinare la Cina e isolare Mosca; Prove di intesa sui dazi. Ma Xi teme l'asse tra Donald e Putin; Guerra, Trump e Putin troveranno l'acoordo? I 4 scenari, dagli interessi in gioco al ruolo Ue; Nasce l’ “asse” Trump-Putin.

Risulta da money.it: Guerra Ucraina e dazi, il funerale del Papa può cambiare le sorti del mondo - Da Trump a Zelensky fino a von der Leyen, Macron e la delegazione russa: visti i presenti il funerale di Papa Francesco può diventare il momento della resa dei conti per dazi e guerra in Ucraina.

Come scrive startmag.it: Cosa fa l’Europa tra guerra in Ucraina e guerra dei dazi? - È difficile trovare uno straccio di spiegazione per questa politica di Trump, che usa i dazi al posto dei droni da guerra.

Riporta fanpage.it: L’alternativa alla guerra dei dazi di Trump, gli esperti: “L’Europa può avvicinare la Cina e isolare Mosca” - La Russia era esclusa dai dazi Usa ma ne avrebbe sentito lo stesso il peso, dicono gli esperti intervistati da Fanpage ...