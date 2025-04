Gucci crollo del 25 sul primo trimestre Kering Ce lo aspettavamo

primo trimestre non è stato buono per Kering, ma soprattutto per Gucci, con un crollo del 25%. Il colosso della moda della famiglia Pinault ha infatti registrato una discesa globale del 14%, con un ricavo pari a 3,883 miliardi. Chiaramente, il risultato è inferiore alle attese: il consensus di Bloomberg infatti stimava ricavi a 4,09 miliardi.Gucci, crollo del 25% (e del 14% per Kering)Ad influenzare così negativamente l’andamento potrebbero essere diversi fattori. Il gruppo ha registrato ricavi a 1,571 miliardi, in calo del 25% su base comparabile e registrato forti flessioni. Queste si riscontrano sia nel retail diretto (-25%), che nel wholesale (-33%). Per il marchio il consensus era di 1,62 miliardi (-23,26%). Uno dei cambiamenti più importanti registrati nel trimestre è stata sicuramente la nomina dello stilista georgiano Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico. Metropolitanmagazine.it - Gucci, crollo del 25% sul primo trimestre. Kering: “Ce lo aspettavamo” Leggi su Metropolitanmagazine.it Ilnon è stato buono per, ma soprattutto per, con undel 25%. Il colosso della moda della famiglia Pinault ha infatti registrato una discesa globale del 14%, con un ricavo pari a 3,883 miliardi. Chiaramente, il risultato è inferiore alle attese: il consensus di Bloomberg infatti stimava ricavi a 4,09 miliardi.del 25% (e del 14% per)Ad influenzare così negativamente l’andamento potrebbero essere diversi fattori. Il gruppo ha registrato ricavi a 1,571 miliardi, in calo del 25% su base comparabile e registrato forti flessioni. Queste si riscontrano sia nel retail diretto (-25%), che nel wholesale (-33%). Per il marchio il consensus era di 1,62 miliardi (-23,26%). Uno dei cambiamenti più importanti registrati nelè stata sicuramente la nomina dello stilista georgiano Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico.

