Grave infortunio sul lavoro operaio ricoverato d urgenza in ospedale

Grave infortunio sul lavoro. Un sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, a Oggiono. Un uomo di 41 anni è rimasto Gravemente ferito mentre svolgeva la propria attività lavorativa nella zona delle piscine comunali, situate in via Dante Alighieri.

