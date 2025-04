Grave incidente a Pieve del Grappa motociclista di 20 anni in gravissime condizioni

Grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 24 aprile a Pieve del Grappa, lungo via San Pancrazio. Coinvolti un giovane motociclista di 20 anni e un fuoristrada, che proveniva dalla direzione opposta e stava effettuando una svolta a sinistra verso Villa Reale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.Moto spezzata in due: le condizioni del giovaneL'impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento, al punto che la moto si è spezzata in due. Il ragazzo, residente a Possagno, è rimasto Gravemente ferito. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del Suem di Crespano. Resisi subito conto della criticità della situazione, i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso del Suem 118 di Treviso.

