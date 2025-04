Governo contro Confindustria irritazione dopo le critiche al dl Bollette

irritazione di Palazzo Chigi" per le dichiarazioni di Confindustria sul decreto Bollette. Il provvedimento - come spiegato da fonti di Palazzo Chigi - era stato "ampiamente discusso" con tutte le associazioni imprenditoriali, a partire da Confindustria, per questo "stupisce che l'Associazione degli industriali abbia manifestato la sua contrarietà solo dopo l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato". Nelle scorse ore, Confindustria in una nota ha espresso "forte preoccupazione e contrarietà per l'assenza di misure concrete a sostegno del cuore produttivo del Paese". E ha aggiunto: "Nell'ottica di perseguire l'interesse generale che guida costantemente la sua azione, Confindustria aveva avanzato proposte di modifica a costo zero, finalizzate ad avviare un primo, reale e strutturale alleggerimento del peso delle Bollette energetiche per le imprese.

