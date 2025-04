Screenworld.it - Google e Samsung siglano un accordo da miliardi per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Una somma definita come “enorme” è al centro dell’tra. Il colosso di Mountain View ha iniziato a versare cifre molto elevate per garantire che Gemini, la propria applicazione di intelligenza, sia preinstallata sugli smartphone Galaxy. L’informazione è emersa durante il processo antitrust in corso negli Stati Uniti, che vedecontrapposta al Dipartimento di Giustizia e getta luce sulle tattiche aggressive impiegate dall’azienda per rafforzare la propria posizione nel settore dell’AI. Secondo le testimonianze fornite in tribunale da Peter Fitzgerald, vicepresidenteper le piattaforme e le partnership con i produttori, i pagamenti asono iniziati a gennaio 2025. L’intesa ha una durata minima di due anni e prevede non solo il versamento di una cifra fissa mensile, ma anche una percentuale dei ricavi generati tramite l’app Gemini.