Gli Stati Usa fanno causa a Trump per i dazi Idea folle e sconsiderata

Stati Uniti parte una causa legale contro i dazi voluti da Donald Trump. Una coalizione di 12 Stati ha fatto ricorso alla Corte del commercio internazionale di New York per fermare la sua politica definita "illegale" e responsabile del caos nell'economia statunitense. Nella denuncia si. Today.it - Gli Stati Usa fanno causa a Trump per i dazi: "Idea folle e sconsiderata" Leggi su Today.it NegliUniti parte unalegale contro ivoluti da Donald. Una coalizione di 12ha fatto ricorso alla Corte del commercio internazionale di New York per fermare la sua politica definita "illegale" e responsabile del caos nell'economia statunitense. Nella denuncia si.

