Gli interferenti endocrini un pericolo per la salute focus AME

ROMA (ITALPRESS) – Contribuiscono allo sviluppo di patologie croniche, disfunzioni tiroidee, disturbi riproduttivi, obesità e cancro, con una maggiore vulnerabilità riscontrata in bambini, adolescenti e donne in gravidanza: sono gli interferenti endocrini, sostanze chimiche presenti in plastica, cosmetici, alimenti, acqua potabile e polveri indoor, capaci di alterare il funzionamento del sistema endocrino. Un tema cruciale su cui l'Associazione Medici Endocrinologi ha deciso di porre la propria attenzione in occasione della quarta edizione della European Hormone Day, che da quest'anno diventa World Hormone Day. Ne parla Simonetta Marucci, Coordinatore Commissione Rapporti Slow Medicine di AME.

