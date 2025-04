Spettacolo.periodicodaily.com - Gli HEUTE NEBEL Presentano “Vino – Sangue – Santità”: Un Nuovo Capitolo del Loro Percorso Musicale

Dal 2 maggio 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), ilalbum degliche segna il traguardo di questi primi 8 anni per gli, ma anche l’inizio di un.IlAlbum degli: “”A partire dal 2 maggio 2025, glirilasceranno ilalbum dal titolo “”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico grazie a Overdub Recordings. Questo lavoro segna il raggiungimento di un’importante tappa per la band, che celebra 8 anni di carriera con un disco che rappresenta anche l’inizio di unnellaevoluzione.Ogni traccia dell’album offre un riflesso delartistico del gruppo, proponendo un punto di vista unico sul mondo.