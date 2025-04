Giulio Ciccone ammette Giornata più di sopravvivenza che di gambe

Giulio Ciccone, quinto oggi e quarto nella generale, ma primo nella classifica a punti della breve corsa a tappe che si concluderà domani.L’alfiere della Lidl-Trek era visibilmente sofferente al traguardo, e l’analisi di Ciccone è tutta nelle poche parole rilasciate, che descrivono pienamente lo stato fisico vissuto durante la tappa: “Oggi è stata una Giornataccia più di sopravvivenza che di gambe“.Ciccone, però, continua a vestire la maglia di leader della classifica a punti e potrà fare bene anche domani: “Ovviamente noi ci aspettavamo di più, però in giornate così è tutto un po’ imprevedibile. Alla fine siamo li, la condizione è buona, quindi siamo contenti“. Oasport.it - Giulio Ciccone ammette: “Giornata più di sopravvivenza che di gambe” Leggi su Oasport.it Al termine della quarta frazione del Tour of the Alps Tina Ruggeri di InBici ha intervistato, quinto oggi e quarto nella generale, ma primo nella classifica a punti della breve corsa a tappe che si concluderà domani.L’alfiere della Lidl-Trek era visibilmente sofferente al traguardo, e l’analisi diè tutta nelle poche parole rilasciate, che descrivono pienamente lo stato fisico vissuto durante la tappa: “Oggi è stata unaccia più diche di“., però, continua a vestire la maglia di leader della classifica a punti e potrà fare bene anche domani: “Ovviamente noi ci aspettavamo di più, però in giornate così è tutto un po’ imprevedibile. Alla fine siamo li, la condizione è buona, quindi siamo contenti“.

