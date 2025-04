Giulia Salemi annuncia il ritorno ecco dove e quando seguirla in TV

Giulia Salemi torna ad emozionare il pubblico. La nota imprenditrice digitale annuncia il suo ritorno sul piccolo schermo. Giulia Salemi con nuova luce e nuove emozioni ritorna sul piccolo schermo. C'è un'energia nuova che scorre tra i corridoi degli studi televisivi italiani, una vibrazione che molti riconoscono al primo battito: è Giulia Salemi. Carismatica, travolgente, vera. Giulia si è goduta la gravidanza lontana dai riflettori e dalle telecamere, ma l'amatissima influencer e conduttrice è pronta a rientrare in scena, e i fan non stanno più nella pelle. Leggi anche Ilary Blasi ci ripensa: via il castano scuro, torna il biondo? Ecco l'annuncio social, dove seguirla questa sera. Il suo podcast "Non lo faccio x moda" continua con successo a raggiungere innumerevoli obiettivi. Il suo è un vero e proprio talk dove ha saputo rivoluzionare il modo di raccontare la moda, la società e i sentimenti.

