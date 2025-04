Lanazione.it - Giovane derubato alla fermata del tram

Aggredito ein piazza Resistenza. Un nuovo episodio di violenzadellavia. Vittima dell’aggressione a scopo di rapina è stato ancora una volta un teenager di Scandicci, circondato edel cellulare e di denaro contante da un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati in otto a circondare il ragazzo e ad imporgli con la violenza di consegnare telefono e soldi. Messo a segno il colpo, sono andati via facendo perdere le loro tracce.Non è la prima volta che tra piazza Resistenza e piazza Togliatti, vengono aggrediti ragazzini e donne. I residenti non si vogliono arrendere a questa ‘assurda’ normalità fatta di violenza e impunità. Non passa settimana che non si registrino rapine, atti di violenze, intimidazioni con una banda di minorenni terribili che agisce indisturbata nel quadrante del centro città.