Giorgio Locatelli e il piatto di tagliolini da 30 mila euro Mattarella mi ha detto che adora MasterChef

Giorgio Locatelli ha chiuso la sua Locanda. Il ristorante stellato di Londra per lui era ormai «un peso sulla schiena». Perché a 62 anni era stanco: «Eravamo aperti tutti i giorni con uno staff di 76-84 persone da gestire: troppa pressione. Il sabato dopo l'addio io e mia moglie Plaxy ci siamo resi conto che quello era il nostro primo weekend libero dal 2002», dice oggi al Corriere della Sera. Però a breve si ricomincia: «Alla National Gallery. Il 10 maggio apriamo il ristorante Locatelli's, il Bar Giorgio e un club. Tagliatelle al ragù e maritozzi, abbiamo già 400 prenotazioni in attesa. Ma sarà diverso: io dovrò motivare il personale, non pagarlo. A quello penseranno i partner. Finalmente posso dedicarmi solo alla cucina: non sono un bravo businessman. Anzi, sono terribile con i soldi.

