Giorgia Meloni e Narendra Modi rafforzano il dialogo bilaterale contro il terrorismo

Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano Narendra Modi, al quale ha rinnovato a nome del Governo italiano il cordoglio per le vittime del brutale attacco terroristico in Kashmir del 22 aprile.Il Presidente Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia nel contrasto al terrorismo internazionale, concordando con il Primo Ministro Modi sull'esigenza di rafforzare ulteriormente il dialogo bilaterale e un'azione congiunta in materia.La telefonata ha consentito anche uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale e sullo stato di avanzamento del partenariato strategico tra Italia e India, nel solco del Piano d'azione che il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi hanno adottato lo scorso novembre. Quotidiano.net - Giorgia Meloni e Narendra Modi rafforzano il dialogo bilaterale contro il terrorismo Leggi su Quotidiano.net La Presidente del Consiglio,, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano, al quale ha rinnovato a nome del Governo italiano il cordoglio per le vittime del brutale attacco terroristico in Kashmir del 22 aprile.Il Presidenteha ribadito l'impegno dell'Italia nel contrasto alinternazionale, concordando con il Primo Ministrosull'esigenza di rafforzare ulteriormente ile un'azione congiunta in materia.La telefonata ha consentito anche uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale e sullo stato di avanzamento del partenariato strategico tra Italia e India, nel solco del Piano d'azione che il Presidentee il Primo Ministrohanno adottato lo scorso novembre.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Ne parlano su altre fonti: President Meloni’s telephone conversation with Indian Prime Minister Modi; Telefonata Meloni-Modi, impegno contro terrorismo internazionale; Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Primo Ministro indiano Modi; Incontro Meloni-Modi, il comunicato stampa congiunto; Giorgia Meloni e il video con Narendra Modi: Hello from the Melodi Team e l'India impazzisce.

Come scrive quotidiano.net: Giorgia Meloni e Narendra Modi rafforzano il dialogo bilaterale contro il terrorismo - Meloni e Modi discutono del rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e India e dell'impegno contro il terrorismo.

Si legge su repubblica.it: Il fastidio di Meloni per il dialogo con Xi: non fa bene al Paese - La premier prepara il bilaterale con Trump del 17 aprile. Irritazione per l’incontro tra Sanchez e il presidente cinese ...

Come scrive msn.com: Domani in Italia l’incontro Vance-Meloni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...