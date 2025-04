GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 110 APPUNTAMENTI PER OLTRE 100 MILA STUDENTI

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ. In concomitanza con l'approvazione DELLA legge, saranno OLTRE centoMILA gli STUDENTI delle classi quarte e quinte DELLA scuole primarie e secondarie di I grado che, per quest'anno, parteciperanno alle fasi provinciali e regionali dell'iniziativa promossa in sinergia dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al Ministro DELLA Salute, Orazio Schillaci, dal Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, dal Ministro dell'Ambiente e DELLA sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, con il sostegno DELLA 7° Commissione del Senato, presieduta dal Senatore Roberto Marti e DELLA VII Commissione DELLA Camera dei Deputati, presieduta dall'onorevole Federico Mollicone, in prosecuzione DELLA sperimentazione avviata lo scorso anno.

