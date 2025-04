Oasport.it - Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo sbarca in Egitto: 4 azzurri all’arrembaggio, c’è Nemour

Ladeldiè giunta al suo ultimo appuntamento: il massimo circuito internazionale riservato ai singoli attrezzi si concluderà a Il Cairo (), che dal 25 al 28 aprile sarà sede della tappa conclusiva. L’Italia tornerà in scena dopo non aver gareggiato a Doha (Qatar) nel weekend di Pasqua e cercherà di mettersi in luce con quattro, mentre il settore femminile ha saltato integralmente questa competizione fin dalla prova iniziale di Cottbus.Grande attesa per l’esordio internazionale da senior di Tommaso Brugnami, stella della Giovanile Ancona che ha illuminato gli ultimi Europei juniores e che farà il suo esordio internazionale a livello senior. Il giovane Gabriele Targhetta, si rimetterà in gioco dopo aver sfiorato la finale a Osijek. Nuova chance per Niccolò Vannucchi ed Edoardo De Rosa, entrambi saliti sul podio a Cottbus tra corpo libero, volteggio e cavallo.