Gideon Levy e il giorno in cui Israele fa memoria dell’Olocausto

giorno in cui in Israele si fa memoria dell'Olocausto. Al suono delle sirene il Paese si è fermato per due minuti. Riproponiamo ampi brani di un articolo che Gideon Levy ha scritto per questa occasione e pubblicato da Haaretz. "Israele non sta commettendo un olocausto contro il popolo palestinese. Negli ultimi 19 mesi, tuttavia, ci si è avvicinato a una velocità spaventosa. Questo va detto e oggi deve essere sottolineato ancora di più"."Come ogni anno, mi metterò sull'attenti quando suonerà la sirena, e i miei pensieri divagheranno. Passeranno dal ricordo di mia nonna e mio nonno, Sophie e Hugo, i cui nomi ho visto incisi sul muro commemorativo del Vecchio Cimitero Ebraico di Praga, ai ricordi di Gaza, che non mi abbandonano più"."Fin da bambino, ho sempre immaginato un grande fuoco che consumava tutto al suono della sirena.

