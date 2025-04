Ghost of Yotei Uscita edizioni speciali e tutti i bonus svelati

Uscita di Ghost of Yotei, nuovo titolo firmato dagli autori di Ghost of Tsushima. Il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 5 e PS5 PRO il 2 ottobre 2025, sia in versione fisica che digitale. La notizia conferma le promesse fatte agli eventi PlayStation, scatenando l'entusiasmo dei fan.

Preordini e bonus esclusivi
I preordini saranno disponibili dal 2 maggio alle ore 10:00. Prenotando l'edizione Standard (79,99 euro), i giocatori riceveranno una maschera esclusiva da usare in game e un set di sette avatar per personalizzare il proprio profilo PlayStation.

Contenuti della Digital Deluxe Edition
Per chi desidera ancora di più, la Digital Deluxe Edition (89,99 euro) aggiunge numerosi extra:
Armatura della Serpe
Tintura alternativa per l'armatura iniziale
Colorazione esclusiva per cavallo e sella
Amuleto speciale
Kit spada dorato
Mappe del viaggiatore per trovare oggetti collezionabili

Questi contenuti arricchiscono ulteriormente l'esperienza, offrendo opzioni di personalizzazione aggiuntive e strumenti utili all'esplorazione.

