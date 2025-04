Ghost of Ytei Sony condivide nuove informazioni su storia gameplay e falò come Red Dead Redemption

Ghost of Y?tei è pronto a raccogliere l'eredità di Ghost of Tsushima con una nuova eroina, una nuova epoca e un mondo ancora più vasto. Sony e Sucker Punch hanno condiviso nuove informazioni dettagliate il prossimo capitolo della loro saga samurai, promettendo un'esperienza più aperta, profonda e cinematografica che mai. La sfida? Superare un titolo considerato già un capolavoro.Dopo aver pubblicato il nuovo trailer con data di uscita, colosso giapponese e team di sviluppo hanno rivelato che la protagonista, Atsu, è una sopravvissuta a un massacro familiare, che decide di intraprendere un cammino di vendetta contro sei nemici noti come "Y?tei Sei".come leggiamo su Variety, la storia di Ghost of Y?tei prende ispirazione dal folklore giapponese e dai classici del cinema samurai, calando il giocatore in una storia di perdita, determinazione e trasformazione.

