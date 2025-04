Game-experience.it - Ghost of Yotei è un gioco woke perché ha una protagonista donna? Il team risponde dopo le accuse

of Y?tei è pronto ad approdare su PS5 nel corso della giornata del 2 ottobre 2025, ma nelle scorse settimane non sono mancate le polemiche. A far discutere non è il gameplay, né l’ambientazione, bensì la: una. Una parte della fanbase ha subito bollato il titolo come “”, accusando Sucker Punch di aver voluto inserire forzatamente un personaggio femminile. Ildi sviluppo, tuttavia, ha risposto con fermezza e chiarezza, motivando le scelte narrative con radici sia tematiche che culturali.Appena poche oreil trailer con la data di uscita, nel corso di una nuova intervista con Variety, i co-direttori creativi Jason Connell e Nate Fox, hanno affermato cheof Y?tei nasce come una nuova origin story ambientata in una regione mai esplorata prima dalla saga: l’Ezo del periodo Edo, oggi conosciuto come Hokkaido.