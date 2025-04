Latuafonte.com - GF, Zeudi chiede al suo fandom di fermarsi e parla dei rumori notturni

Di Palma dopo il Grande Fratello decide di intervenire, per evitare di venire ancora accostata ai brutti commenti e alle minacce che il suoriserva a molti, ancora oggi. Facendo il punto della situazione, i suoi fan, che hanno iniziato a sostenerla così tanto quando ha espresso il suo interesse per Helena Prestes, la quale l’ha poi rifiutata, vengono accusati da mesi di aver creato un gruppo tossico. Infatti, tanti telespettatori, alcuni giornalisti o comunque chiunque sostenesse Helena e non lei, sono stati colpiti da minacce e attacchi abbastanza pesanti. Ora, che torna are anche deinella Casa, mette un freno.dopo il GF fa una richiesta aldeiSpesso ildiDi Palma del Grande Fratello viene giudicato tossico.