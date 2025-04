George Lombardi Giorgia e Donald due combattenti Dazi Il vero problema è l’Ue

"Trump considera Giorgia Meloni una grande leader, abbiamo visto tutti com'è stata accolta a Washington: è stato un incontro eccezionale, soprattutto perché lei, Giorgia, è una persona eccezionale". Così George Lombardi, imprenditore, da quasi 50 anni negli States e da 25 amico di Donald Trump, nonché suo consigliere sin dalla sua discesa in campo e .

