George Clooney Perché in 11 anni non ho mai litigato con mia moglieampquot E scherza sui suoi capelli tinti

George Clooney e Amal Alamuddin, l’avvocata libanese con cittadinanza britannica. A raccontarlo sugli schermi di CBS Mornings è lo stesso Clooney che svela: “Io e Amal siamo stati qui una volta e mi ricordo che abbiamo detto di non. Milleunadonna.it - George Clooney: “Perché in 11 anni non ho mai litigato con mia moglie". E scherza sui suoi capelli tinti Leggi su Milleunadonna.it Quasi 11 di matrimonio e nemmeno un litigio. È davvero una coppia da sogno quella formata dae Amal Alamuddin, l’avvocata libanese con cittadinanza britca. A raccontarlo sugli schermi di CBS Mornings è lo stessoche svela: “Io e Amal siamo stati qui una volta e mi ricordo che abbiamo detto di non.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: George Clooney e Amal: In 10 anni di matrimonio non abbiamo mai litigato; George Clooney: «Io e Amal non abbiamo mai litigato in 12 anni di matrimonio, stiamo cercando un motivo per fa; George Clooney abbandona il brizzolato, tinge i capelli castano; Donald Trump se la prende con George Clooney: Star di serie B e politologo fallito; George Clooney e Amal, cena romantica sul Lago di Como: festeggiano i primi 10 anni di nozze.

Segnala corriere.it: George Clooney: «Con Amal mai un litigio in 12 anni di nozze». L'attore parla dell'amore per la moglie - La coppia sembra essere davvero indissolubile. Clooney: «Mi sento come se avessi vinto alla lotteria. Non passa giorno in cui io non pensi di essere l'uomo più fortunato del mondo» ...

Riporta msn.com: George Clooney: «Io e Amal non abbiamo mai litigato in 12 anni di matrimonio, stiamo cercando un motivo per farlo» - «L'amore non è bello se non è litigarello» recita un famoso detto ma non sembra affatto essere così per George Clooney ...

Scrive dilei.it: George Clooney e Amal, “In 10 anni non abbiamo mai litigato”. Qual è il loro segreto - George Clooney non smette di professare l’amore per la moglie Amal, con cui pare non abbia mai litigato ...