Generali vince la lista di Mediobanca Sironi e Donnet confermati per il prossimo triennio

lista di Mediobanca, con Andrea Sironi riconfermato presidente e Philippe Donnet amministratore delegato, la più votata all'assemblea degli azionisti di Generali che si è svolta al Generali convention center di Trieste. Alla lista presentata da Mediobanca è andato il 52,383 per. Triesteprima.it - Generali, vince la lista di Mediobanca, Sironi e Donnet confermati per il prossimo triennio Leggi su Triesteprima.it TRIESTE - È ladi, con Andreariconfermato presidente e Philippeamministratore delegato, la più votata all'assemblea degli azionisti diche si è svolta alconvention center di Trieste. Allapresentata daè andato il 52,383 per.

