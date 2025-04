Lanotiziagiornale.it - Generali, vince la continuità: si afferma la lista di Mediobanca

Prevale, come previsto, la. Una vittoria netta per l’amministratore delegato uscente Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi, entrambi confermati per il prossimo triennio dall’assemblea degli azionisti di. Ladel primo azionistaha ottenuto una larga maggioranza, con il 52,38% dei voti del capitale presente. Per ladi minoranza, animata dall’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e favorevole a una linea di rinnovamento oltre che contraria alla joint venture con Natixis, i voti sono stati il 36,8% del capitale. Ottiene quindi tre consiglieri, nonostante il sostegno – un po’ a sorpresa – anche di Unicredit (che ha il 6,7% delle quote) e – meno a sorpresa – di Fondazione Crt, mentre si è astenuta Benetton.Caltagirone ottiene meno del previsto, puntando ad avere cinque posti in cda.