Generali Assicurazioni Donnet resta al timone Mediobanca più forte che mai

Donnet resta saldamente alla guida di Generali, sostenuto dalla lista Mediobanca, che anche quest’anno si è aggiudicata la maggioranza dei voti in Assemblea. L’adunanza, tornata da quest’anno in presenza a Trieste dopo lo stop deciso durante la pandemia, ha votato il rinnovo della governance ed approvato il bilancio 2024.L’interesse maggiore è stato catturato dal rinnovo del CdA, ancora espressione del socio di maggioranza Mediobanca, contro le spinte esercitate dalle liste di minoranza. Un tema che si intreccia con le scelte strategiche dell’Amministratore delegato e con la recente partnership siglata con Natixis, che si teme possa portare il Leone di Trieste fuori dal perimetro Italia.Vince la lista Mediobanca con 10 seggi in CdAL’assemblea di Generali ha votato con una maggioranza del 52,383% del capitale presente, pari al 68,777% dell’intero capitale sociale, la lista dell’azionista di maggioranza Mediobanca, aggiudicandosi 10 seggi, uno in più rispetto ai nove nominativi indicati. Quifinanza.it - Generali Assicurazioni: Donnet resta al timone, Mediobanca più forte che mai Leggi su Quifinanza.it lL finanziere bretone Philippesaldamente alla guida di, sostenuto dalla lista, che anche quest’anno si è aggiudicata la maggioranza dei voti in Assemblea. L’adunanza, tornata da quest’anno in presenza a Trieste dopo lo stop deciso durante la pandemia, ha votato il rinnovo della governance ed approvato il bilancio 2024.L’interesse maggiore è stato catturato dal rinnovo del CdA, ancora espressione del socio di maggioranza, contro le spinte esercitate dalle liste di minoranza. Un tema che si intreccia con le scelte strategiche dell’Amministratore delegato e con la recente partnership siglata con Natixis, che si teme possa portare il Leone di Trieste fuori dal perimetro Italia.Vince la listacon 10 seggi in CdAL’assemblea diha votato con una maggioranza del 52,383% del capitale presente, pari al 68,777% dell’intero capitale sociale, la lista dell’azionista di maggioranza, aggiudicandosi 10 seggi, uno in più rispetto ai nove nominativi indicati.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Approfondimenti da altre fonti: Generali Assicurazioni: Donnet resta al timone, Mediobanca più forte che mai; Assemblea Generali, passa la lista Mediobanca: Donnet resta alla guida. Tre poltrone a Caltagirone; Assemblea Generali, stravince la lista Mediobanca: Donnet confermato ceo. A Caltagirone tre posti in cda. Il Leone accelera in borsa; Generali, Donnet: con UniCredit collaborazioni in est Europa, potrebbero estendersi; Generali: Caltagirone punta su una lista corta, ma la partita resta aperta.

Scrive affaritaliani.it: Assemblea Generali, passa la lista Mediobanca: Donnet resta alla guida. Tre poltrone a Caltagirone - La lista alternativa promossa da Francesco Gaetano Caltagirone, sostenuta dal 36,8% del capitale presente, si è invece assicurata 3 seggi in Consiglio ...

Come scrive msn.com: Generali, “è la vittoria della società”: l’Ad Donnet esulta per la riconferma alla guida del Leone - Generali, "oggi è la vittoria della società": Philippe Donnet esulta per il successo della lista di Mediobanca che lo ha riconfermato a capo del Leone di Trieste. E per quanto riguarda l'intesa con la ...

Riporta rainews.it: Generali nel segno della continuità, confermati Donnet e Sironi - All'assemblea di Trieste la lista di Mediobanca, che sosteneva il gruppo dirigente uscente, ha ottenuto il 52%. L'ad rassicura sulla fusione con Natixis: governance mai in mani francesi ...