Genazzano il sindaco vieta il corteo del 25 Aprile fioccano le polemiche

polemiche sulla decisione del sindaco Alessandro Cefaro di non far svolgere il tradizionale corteo con la banda musicale per le celebrazioni del 25 Aprile. Il tutto in ossequio a quanto deliberato dal consiglio dei ministri cosi come spiega l'amministrazione comunale in una nota sui.

