Gaza oltre 50 morti nei raid di Israele in 24 ore La Corte del Aja rivedere i mandati d arresto di Netanyahu e Gallant

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, oltre 50 morti nei raid di Israele in 24 ore | La Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant Leggi su Tgcom24.mediaset.it Tra le vittime degli attacchi sulla Striscia ci sarebbero anche due gemelle di quattro anni. Abu Mazen a Hamas: "Consegnate tutti gli ostaggi"

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Guerra Israele Medio Oriente, Al Jazeera: 55 morti in raid Israele su Gaza in 24 ore. LIVE; Gaza, media “13 morti nei bombardamenti israeliani all’alba”; Al Jazeera: '45 morti in raid Israele su Gaza in 24 ore'; Gaza, ucciso altro leader di Hamas a Khan Yunis. È il terzo in pochi giorni; Al Jazeera, '45 morti in raid Israele su Gaza in 24 ore'.

Segnala msn.com: Gaza, oltre 50 morti nei raid di Israele in 24 ore | La Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 567. Gli attacchi israeliani nella Striscia nelle ultime 24 ore avrebbero provocato almeno ...

tg.la7.it scrive: Gaza, nuovo ultimatum di Israele: evacuazioni, raid e diplomazia tra bombe e memoria - Cresce la tensione nel nord della Striscia di Gaza: l’esercito israeliano ordina l’evacuazione prima di un attacco definito “indispensabile”. Intanto si intensificano i bombardamenti, aumentano le vit ...

Risulta da ansa.it: Al Jazeera: '45 morti in raid Israele su Gaza in 24 ore' - Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 45 persone e ne hanno ferite oltre 100, secondo fonti mediche palestinesi citate dall'emittente qatarina Al Jazeera.