Gaza Josep Borrell contro Ue e Israele In corso la più grande pulizia etnica dalla Seconda Guerra Mondiale Europa complice se non interviene

Josep Borrell denuncia l'immobilismo europeo di fronte a quella che definisce "la più grande pulizia etnica dalla II Guerra Mondiale" L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, ha rilasciato dichiarazioni durissime sulla situazione

