Gaza almeno 45 morti nei raid di Israele in 24 ore Media Palestina Uccise due gemelle di 4 anni Abu Mazen a Hamas Consegnate tutti gli ostaggi

almeno 10 vittime. Il ministro israeliano Smotrich: "Il ritorno degli ostaggi non è il nostro obiettivo primario" Tgcom24.mediaset.it - Gaza, almeno 45 morti nei raid di Israele in 24 ore | Media Palestina: "Uccise due gemelle di 4 anni" | Abu Mazen a Hamas: "Consegnate tutti gli ostaggi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Le forze israeliana bombardano anche una scuola-rifugio, provocando10 vittime. Il ministro israeliano Smotrich: "Il ritorno deglinon è il nostro obiettivo primario"

Cosa riportano altre fonti

