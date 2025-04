Bergamonews.it - Gasperini e la “quota 70” per la Champions: ecco perché e come due vittorie (o tre) possono bastare

Leggi su Bergamonews.it

Nella pianificazione imprenditoriale si chiama “worst case scenario”. È sostanzialmente quella condizione in cui si verificano un tot di eventi sfavorevoli che portano, appunto, alla realizzazione dello scenario peggiore possibile. Tradotto in termini calcistici e nerazzurri, è praticamente quello scenario per cui i 70 punti profetizzati da Gian Pierodopo la vittoria contro il Bologna non bastano per qualificarsi inLeague.Diciamolo subito e molto chiaramente: il rischio c’è. Ed è statisticamente molto, molto complesso da calcolare. D’altronde mancano 5 giornate al termine della classifica e le combinazioni possibili cheemergere con 6 squadre in lotta per 2 posti (dalla 3ª all’8ª, almeno perstanno le cose) sono migliaia possibili.L’Atalanta, poco ma sicuro, ha il suo destino in mano.