Gasdotto Brindisi Grottaglie Snam Via deve essere ancora prodotta

Gasdotto Brindisi-Grottaglie, riceviamo e pubblichiamo una precisazione dell'azienda Snam. L'articolo precedente riportava le posizioni del Movimento No Tap/Snam Brindisi e del coordinamento nazionale per il clima Fuori dal fossile.A differenza di come. Brindisireport.it - Gasdotto Brindisi-Grottaglie, Snam: "Via deve essere ancora prodotta" Leggi su Brindisireport.it In merito a questo articolo, relativo al, riceviamo e pubblichiamo una precisazione dell'azienda. L'articolo precedente riportava le posizioni del Movimento No Tap/e del coordinamento nazionale per il clima Fuori dal fossile.A differenza di come.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Gasdotto Brindisi-Grottaglie, Snam: Via deve essere ancora prodotta; MASE: bocciato il nuovo gasdotto SNAM Brindisi – Grottaglie; MASE: bocciato il nuovo gasdotto SNAM Brindisi Grottaglie; Respinta la Via per il gasdotto Brindisi-Grottaglie; IL PROGETTO DI GASDOTTO BRINDISI – GROTTAGLIE TAP/SNAM NON SUPERA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA, CHE DA’ PARERE NEGATIVO. E ORA? SNAM CHE FARA’?.

Come scrive brundisium.net: Il MASE boccia il nuovo gasdotto SNAM Brindisi – Grottaglie - Siamo felici di annunciare che è stata bocciata la Valutazione di Impatto Ambientale per il gasdotto Matagiola (Brindisi) – Manampola (Grottaglie), un ulteri ...

Scrive msn.com: Nuovo gasdotto da 3.300 km per l’idrogeno - Snam si occuperà di adattare o costruire il tratto italiano del gasdotto, 2.300 km da Mazara a Tarvisio sulla dorsale tirrenica, al 70% già esistente. Enel insieme ad Eni lavorano a un progetto ...

ilsole24ore.com scrive: Snam: Transition Plan, al 2050 meno del 10% gasdotti e' a rischio sottoutilizzo (RCO) - solo l'1% dei gasdotti presenta un rischio di sottoutilizzo fino al 2040 e meno del 10% nel 2050. E' quanto emerge dal Transition Plan presentato da Snam. Nel dettaglio, la regolazione ...