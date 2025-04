G20 Finanze ministri chiedono de escalation su tensioni commercio

ministri delle Finanze e banchieri centrali, è stata concordata la necessità di agire per ridurre le tensioni (de-escalation) sul commercio internazionale “e per ridurre l’incertezza”. Lo ha riferito Enoch Godongwana, ministro delle Finanze del Sudafrica, Paese che ha la presidenza di turno del G20, durante una conferenza stampa nel corso delle assemblee di Fmi e Banca mondiale e Washington. La maggior parte delle domande riguardavano i dazi commerciali. Il governatore della Banca centrale sudafricana, Lesetja Kganyago ha precisato che il segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent ha partecipato ai lavori. “Fondamentalmente qui il punto è che il meccanismo di dazi e rappresaglie impedisce alle parti di parlare mentre è importante che il dialogo avvenga”, ha detto. Leggi su Ildenaro.it Roma, 24 apr. (askanews) – Al G20 didellee banchieri centrali, è stata concordata la necessità di agire per ridurre le(de-) sulinternazionale “e per ridurre l’incertezza”. Lo ha riferito Enoch Godongwana, ministro delledel Sudafrica, Paese che ha la presidenza di turno del G20, durante una conferenza stampa nel corso delle assemblee di Fmi e Banca mondiale e Washington. La maggior parte delle domande riguardavano i dazi commerciali. Il governatore della Banca centrale sudafricana, Lesetja Kganyago ha precisato che il segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent ha partecipato ai lavori. “Fondamentalmente qui il punto è che il meccanismo di dazi e rappresaglie impedisce alle parti di parlare mentre è importante che il dialogo avvenga”, ha detto.

