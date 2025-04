Furto nella notte in un bar di tabacchi di Celle di Bulgheria ingente bottino

nella notte ai danni di un bar tabacchi a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. Ignoti, dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti nell'attività, portando via numerosi Gratta e Vinci e confezioni di sigarette. Indagano, dunque, i Carabinieri, per avviare le indagini del. Salernotoday.it - Furto nella notte in un bar di tabacchi di Celle di Bulgheria: ingente bottino Leggi su Salernotoday.it Ladriai danni di un bara Poderia, frazione didi. Ignoti, dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti nell'attività, portando via numerosi Gratta e Vinci e confezioni di sigarette. Indagano, dunque, i Carabinieri, per avviare le indagini del.

