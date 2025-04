Ilgiorno.it - Furto e danni all’elementare di via Garofani. Rubati computer e purificatori dell’aria

dinella scuola di via. Il raid dei ladri è avvenuto durante la notte, quasi certamente tra Pasqua e Pasquetta. Nel mirino è finita la scuola primaria dell’istituto comprensivo “Elisa Barozzi Beltrami“, dove ignoti, dopo aver forzato una delle porte d’accesso, hanno sottratto diversi, alcunid’aria e vandalizzato le macchinette del caffè. Il danno, ancora in fase di quantificazione economica, rappresenta un duro colpo per gli alunni e il corpo docente. La notizia è stata diffusa inizialmente sui social locali da alcuni cittadini ed è stata poi confermata dalle forze dell’ordine. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato: qualche settimana fa, unsimile si era verificato nella scuola elementare di via Fratelli Cervi, dove erano statialtrie danneggiate le macchinette del caffè per sottrarre le monetine.