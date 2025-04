Fuori tutt È festa d’Aprile Andrea Pinto e Sonic Muse ETS in concerto ad Atripalda per la Liberazione

Liberazione, si terrà un evento speciale al Parco delle Acacie di Atripalda, dal titolo “Fuori tutt – È festa d’Aprile”. Una giornata all'insegna della memoria, della resistenza e della libertà, che non solo celebra la storia, ma guarda anche al. Avellinotoday.it - "Fuori tutt-È festa d’Aprile": Andrea Pinto e Sonic Muse ETS in concerto ad Atripalda per la Liberazione Leggi su Avellinotoday.it Il 25 aprile, in occasione della celebrazione della, si terrà un evento speciale al Parco delle Acacie di, dal titolo “– È”. Una giornata all'insegna della memoria, della resistenza e della libertà, che non solo celebra la storia, ma guarda anche al.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Fuori tutt-È festa d’Aprile: Andrea Pinto e Sonic Muse ETS in concerto ad Atripalda per la Liberazione; Che festa è Pasquetta; Olbia, Pasqua e lavoro: in città non è festa per tutti; Pasqua e Pasquetta in Piemonte: scopri tutti i mercatini, sagre, fiere ed eventi; MuseoCity, Carnevale e Festa della Donna: gli eventi del weekend a Milano.