Funivia Faito: conclusa l'autopsia dell'operatore di cabina

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata rilasciata al termine della salma di Carmine Parlato, 59 anni, il macchinista dell’Eav, l’ente gestore dell’impianto, deceduto nel disastro avvenuto giovedì 17 aprile lungo lache collega Castellammare di Stabia al monte.Il corpo del 59enne è ora nella disponibilità della famiglia (rappresentata dagli avvocati Michele Sanseverino e Carlo Sarro) e si trova nella casa funeraria scelta in attesa dei funerali che potrebbero tenersi sabato. Si sta attendendo, infatti, che giunga la disponibilità da parte del vescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare.Le prossime autopsie quindi riguarderanno i coniugi inglesi Elaine Margaret e Derek Winn, di 58 e 65 anni.Sul fronte delle indagini, il fascicolo in cui si ipotizzano il disastro e l’omicidio plurimo colposi – in concorso con altri soggetti da identificare – vede per quattro persone indagate, tra dirigenti e funzionari Eav.