Funerali Papa la mossa segreta dell’Europa incontro a sorpresa

Funerali di Papa Francesco. A catalizzare l’attenzione non è solo l’evento in sé, ma anche la presenza annunciata di Donald Trump, pronto a sbarcare a Roma insieme alla moglie Melania il giorno prima, venerdì 25.Nonostante la sobrietà dell’occasione, molti leader mondiali starebbero cercando un’occasione, anche breve, per scambiare qualche parola con l’ex presidente americano. I suoi spostamenti sono scanditi dai piani di volo della Federal Aviation Administration, da cui si evince che l’Air Force One ripartirà per gli Stati Uniti già nella giornata di sabato, ma con un margine sufficiente – tra fuso orario e tempi tecnici – per ritagliare alcuni incontri. Thesocialpost.it - Funerali Papa, la mossa segreta dell’Europa: incontro a sorpresa Leggi su Thesocialpost.it Sotto traccia ma con crescente intensità, si muovono le diplomazie internazionali in vista della giornata del 26 aprile, quando si terranno idiFrancesco. A catalizzare l’attenzione non è solo l’evento in sé, ma anche la presenza annunciata di Donald Trump, pronto a sbarcare a Roma insieme alla moglie Melania il giorno prima, venerdì 25.Nonostante la sobrietà dell’occasione, molti leader mondiali starebbero cercando un’occasione, anche breve, per scambiare qualche parola con l’ex presidente americano. I suoi spostamenti sono scanditi dai piani di volo della Federal Aviation Administration, da cui si evince che l’Air Force One ripartirà per gli Stati Uniti già nella giornata di sabato, ma con un margine sufficiente – tra fuso orario e tempi tecnici – per ritagliare alcuni incontri.

