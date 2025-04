Funerali Papa il mondo guarda a Roma tra liti polemiche e tentativi di pace

Oltre 170 le delegazioni internazionali in arrivo a Roma in occasione delle esequie solenni di Papa Francesco. Un afflusso imponente che impegnerà, nelle prossime ore, il cerimoniale della Santa Sede nella delicata organizzazione dei posti sul sagrato della basilica, dove si svolgerà la cerimonia. Un evento particolarmente sentito anche perché attorno ai Funerali di Bergoglio potrebbero andare in scena attesi faccia a faccia tra leader internazionali in un momento di forti tensioni.

