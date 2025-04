Funerali Papa Francesco ci sarà anche Joe Biden

Biden parteciperà ai Funerali di Papa Francesco in programma questo sabato. L’ex presidente degli Stati Uniti sarà presente alle esequie che saranno celebrate sul sagrato di San Pietro. Secondo quanto si apprende, Biden non arriverà con la delegazione ufficiale. A Roma ci sarà anche il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’Ufficio del Protocollo della Segreteria di Stato informa che al momento sono 130 le delegazioni confermate per i Funerali di Papa Francesco, sabato mattina, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, ci sarà anche Joe Biden Leggi su Lapresse.it Joeparteciperà aidiin programma questo sabato. L’ex presidente degli Stati Unitipresente alle esequie che saranno celebrate sul sagrato di San Pietro. Secondo quanto si apprende,non arriverà con la delegazione ufficiale. A Roma ciil presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’Ufficio del Protocollo della Segreteria di Stato informa che al momento sono 130 le delegazioni confermate per idi, sabato mattina, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ne parlano su altre fonti: Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, ecco chi ci sarà; Il secondo giorno di visite al corpo di papa Francesco; La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Protocollo della Segreteria di Stato: 130 delegazioni presenti, di cui 50 capi di Stato e 10 sovrani; Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco, ai funerali attesi finora 50 capi di Stato; Papa Francesco, lunghe file di fedeli: più di 60mila persone gli hanno reso omaggio. LIVE.